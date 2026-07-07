Daily Mail: Межзвёздная комета 3I/ATLAS может быть в три раза старше Земли

Загадочная межзвёздная комета 3I/ATLAS может быть как минимум в три раза старше Земли, показывает исследование. Наша планета существует не более 5 миллиардов лет, а значит комета — одно из древнейших «небесных созданий». Научные данные публикует Daily Mail.

Состав и возраст кометы долго оставались загадкой. Сейчас специалисты вплотную приблизились к решению. 3I/ATLAS имеет возраст от 10 до 12 миллиардов лет. Анализ состава показал аномально низкое содержание углерода-13 и высокое содержание тяжёлой воды. Это значит, что объект появился в холодной, химически бедной среде за пределами нашей системы.

«3I/ATLAS дала уникальную возможность исследовать состав другой планетной системы, сформировавшейся задолго до существования и нашего Солнца, и Солнечной системы», — отметил соавтор исследования Розмари Дорси из Университета Хельсинки.

Ранее американские учёные допустили, что комета 3I/ATLAS, которую некоторые СМИ и учёные называли «инопланетным кораблем», могла возникнуть в открытом космосе, а не в составе какой-либо звёздной системы. Исследования показали, что комета обладает концентрацией дейтерия, превышающей в 30 раз таковую у комет, образовавшихся в пределах нашей Солнечной системы. Учёные уже говорили, что возраст объекта может быть больше 7 миллиардов лет.