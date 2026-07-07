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7 июля, 13:15

Буданов* допустил возобновление отношений между Россией и Украиной через 10 лет

Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Буданова*

Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Буданова*

Возобновление отношений между Россией и Украиной возможно через «десяток» лет. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью «РБК-Украина».

«Однозначно будет. Так происходило со всеми странами», — ответил он на вопрос о том, возобновятся ли контакты между государствами.

Главным условием для этого Буданов* назвал появление сил, настроенных на диалог.

В Кремле оценили слова Буданова* о возможном завершении конфликта в 2026 году
В Кремле оценили слова Буданова* о возможном завершении конфликта в 2026 году

В том же интервью Кирилл Буданов* также заявил, что Киев готов продолжать боевые действия годами, если переговоры не дадут результата. При этом он выразил надежду на завершение конфликта.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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