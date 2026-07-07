Буданов* допустил возобновление отношений между Россией и Украиной через 10 лет
Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Буданова*
Возобновление отношений между Россией и Украиной возможно через «десяток» лет. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью «РБК-Украина».
«Однозначно будет. Так происходило со всеми странами», — ответил он на вопрос о том, возобновятся ли контакты между государствами.
Главным условием для этого Буданов* назвал появление сил, настроенных на диалог.
В том же интервью Кирилл Буданов* также заявил, что Киев готов продолжать боевые действия годами, если переговоры не дадут результата. При этом он выразил надежду на завершение конфликта.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.