В Кремле оценили слова Буданова* о возможном завершении конфликта в 2026 году

Завершение конфликта возможно при готовности Киева принять необходимые решения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ОП Украины Кирилла Буданова* о возможном окончании боевых действий в 2026 году.

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, представитель Кремля отметил, что Москва продолжает взаимодействовать с американской стороной и рассчитывает, что эти контакты принесут свои плоды.

«Мы поддерживаем контакты с американцами и надеемся, что их усилия по выходу на мирный трек развития увенчаются успехом. Мы сохраняем свою открытость для этого», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, ситуация может перейти в мирное русло, если украинские власти проявят готовность к необходимым шагам и «добрую волю».

Ранее Буданов* заявил, что конфликт России и Украины может закончиться уже в 2026 году, однако, по его словам, для деэскалации сперва необходима максимальная эскалация. Вместе с тем он отметил, что украинские власти готовы вести боевые действия годами, если переговоры будут безуспешны.

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