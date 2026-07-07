В России оценили вероятность вторжения армии США в Бразилию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
США вряд ли решатся на масштабные боевые операции в Бразилии, заявил «Ридусу» профессор кафедры международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. По его словам, Вашингтон может лишь обозначать риски и усиливать давление, но полноценное вмешательство потребовало бы ввода воинских подразделений в фавелы Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро.
Такой сценарий эксперт считает маловероятным. Максимум, по его оценке, возможны скрытые операции ЦРУ или других разведывательных структур. Но и в этом случае США не смогут действовать эффективно без сотрудничества местных властей. Подобные планы могут быть связаны с попыткой повлиять на президентские выборы в Бразилии и ослабить позиции левых сил.
Напомним, ранее Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил о возросшей вероятности прямой военной интервенции США. Поводом для обеспокоенности стало решение Вашингтона внести крупнейшие бразильские преступные группировки в список террористических организаций.
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