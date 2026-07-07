Тигрица Агафья переехала из Хабаровского края в Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке появилась новая обитательница — тигрица по имени Агафья. Об этом в своём канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Животное было доставлено в город на постоянное место жительства в рамках международной программы «Сохранение популяции амурского тигра».

Как пояснил вице-губернатор, в конце 2024 года взрослая тигрица с травмой и двое её детёнышей, среди которых была Агафья и её брат, были отловлены в Хабаровском крае. Вернуть животных обратно в естественную среду обитания без угрозы для их жизни было невозможно, поэтому их разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, который является подразделением Московского зоопарка.

В Ленинградском зоопарке последние тигры покинули вольеры после того, как тигрица Виола была передана другому зоопарку в рамках программы сохранения редких видов, а пожилой тигр Амадей скончался зимой из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Руководство зоопарка рассматривало различные варианты приобретения нового амурского тигра, в том числе обсуждалась возможность получить детёнышей Виолы.

К приезду Агафьи специалисты провели масштабную реконструкцию комплекса вольеров. В одном из них оборудовали специальную зону для проведения тренингов и ветеринарных осмотров. Кроме того, был отремонтирован бассейн, утеплены внутренние помещения, а также установлены конструкции для лазанья, игр и отдыха, добавил Пиотровский.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва подарила Астане четырёх амурских тигров: двух взрослых (трёхлетних самца и самку) и двух восьмимесячных тигрят. Детёныши стали сиротами и были спасены волонтёрами зимой. Тигров перевезли из Хабаровска в Казахстан: сначала на самолёте, затем в заповедник — на вертолётах. Амурские тигры — ближайшие родственники туранских, которые вымерли в Средней Азии к 1948 году. В Казахстане рассчитывают возродить популяцию полосатых хищников.