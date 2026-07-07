Сингапур, Цюрих и Монако возглавили рейтинг самых дорогих городов мира

Опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих городов мира для состоятельных людей, который предоставил швейцарский банк Julius Baer. Лидером четвёртый год подряд остаётся Сингапур благодаря высоким ценам на недвижимость и автомобили, а также устойчивому курсу местной валюты.

В тройку вошли Цюрих и Монако, впервые поднявшееся с четвёртой позиции. Гонконг опустился на четвёртое место, Лондон — на пятое. Индекс охватывает 25 крупнейших городов мира. Рейтинг замыкают Ванкувер (25-е место), Йоханнесбург (24-е) и Манила (23-е). Локации из России в перечень не попали.

Ключевым фактором перестановок стали не столько локальная инфляция, сколько курсовые колебания. Укрепление швейцарского франка и евро к доллару подтолкнуло вверх европейские города. Дубай опустился с седьмого на 14-е место из-за привязки дирхама к ослабевшему доллару. Наибольший скачок совершил Сидней (+6 позиций, до 8-го места) благодаря сильному австралийскому доллару.

В долларовом выражении стоимость премиальной жизни выросла в среднем на 10,2%, предметы роскоши подорожали на 12,3%. Особенно заметен рост на ювелирные изделия (+16,4%) и часы (+15,5%) на фоне рекордного подорожания золота.

Опрос 360 состоятельных респондентов показал, что геополитическая неопределённость беспокоит от 82% до 95% участников рынка. Инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона активнее других пересматривают портфели, на Ближнем Востоке 43% увеличили инвестиции, а Европа демонстрирует наиболее консервативный подход с акцентом на сохранение капитала. Данные для рейтинга собирались до начала войны в Иране, поэтому её последствия в отчёте не учтены.

А в России назвали города с самым высоким качеством жизни. Лидерами стали Москва и Грозный. Отдельно эксперты выделили показатели по направлениям. Самое доступное жильё отмечено в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Лучшие экологические условия — в Грозном, Владикавказе и Новороссийске.