Чехия не станет участвовать в масштабной инициативе НАТО по финансовой поддержке киевского режима. Однако и препятствовать принятию решения в Праге не намерены. Об этом заявил премьер страны Бабиш, его слова приводит издание České Noviny.

Речь идёт о планах альянса выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году и как минимум такую же сумму в следующем. Бабиш подчеркнул, что чешский бюджет не будет источником этих средств. По его словам, деньги в первую очередь нужны самой республике для выполнения требования о двух процентах ВВП на оборонные расходы.

Премьер также выразил надежду обсудить на саммите НАТО вопрос завершения конфликта. Что касается финансирования, то, по логике Бабиша, основное бремя вновь ляжет на крупные страны альянса.

Другие европейские страны тоже сворачивают поддержку киевского режима. Так, сегодня Нидерланды уведомили о невозможности дополнительной прямой военной помощи Киеву из-за исчерпания собственных резервов. По данным Bloomberg, глава Минобороны объяснила это на полях саммита НАТО, заявив, что страна достигла своего предела. Теперь Гаага сосредоточится на призывах к союзникам активнее включаться в процесс.