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7 июля, 14:06

Трамп заявил, что не желает видеть кадров конфликта на Украине

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает видеть кадров украинского конфликта. На встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом политик отметил, что фото ему присылает министр войны Пит Хегсет.

«Я видел поля сражений. Мне присылают фотографии. Честно говоря, мне хочется сказать: «Не присылайте их мне». Пит Хегсет присылает мне фотографии. Я говорю: «Пит, знаешь что? Это не улучшает внешний вид», — сказал Трамп.

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Ранее глава Белого дома выразил мнение, что Россия и Украина хотят завершения конфликта. При этом американский лидер выразил сожаление, что урегулирование заняло столько времени.

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Никита Никонов
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