Дмитрий Тарасов не общается с дочерью, так как она «не выполнила договорённости»

Дмитрий Тарасов уже больше месяца не общался с собственной дочерью. По словам известного футболиста, 17-летняя Ангелина сама не проявляет интереса к своим младшим братьям и сёстрам, да и вообще не выполнила некие договорённости. Об этом спортсмен рассказал в эфире шоу «Ваша Наташа».

«Буду говорить честно: меньше общаемся сейчас... На данном этапе мы с ней около месяца вообще не переписывались. Я не писал, потому что у нас на последней встрече были определённые договорённости, но она их просто не выполняет. Мне это неприятно», — рассказал футболист.

При этом сама Ангелина, по всей видимости, сможет высказать другую версию произошедшего. Она уже жаловалась на то, что отец на особо горит желанием общаться с ней по переписке. В ответ Тарасов сослался на сильную занятость.

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