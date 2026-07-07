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Регион
7 июля, 15:11

Принц Гарри не смог в суде доказать, что его телефон прослушивают журналисты

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / ЕРА / STRINGER

Принц Гарри. Обложка © ТАСС / ЕРА / STRINGER

Принц Гарри проиграл судебное дело против издателя Daily Mail по обвинениям в нарушении права на частную жизнь. Решение принял суд в Великобритании, сообщает Associated Newspapers.

Иск был подан принцем Гарри и ещё несколькими известными людьми против издательской группы, которую они обвиняли в незаконном сборе информации и вмешательстве в личную жизнь в период с 1993 по 2011 год.

Заявители утверждали, что журналисты могли использовать прослушку телефонов и другие незаконные методы получения данных. Работники СМИ, разумеется, всё отвергали.

Это дело оставалось последним незавершённым судебным спором Гарри с британскими таблоидами. Ранее принц добился победы в процессе против Mirror Group — суд признал факт взлома его телефона. Также в 2025 году компания News Group Newspapers, связанная с Рупертом Мердоком, согласилась выплатить ему компенсацию и признала нарушения со стороны частных детективов, работавших на The Sun.

Принц Уильям стал вдвое богаче собственного отца — Карла III
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Ранее Life.ru рассказывал, что принцу Гарри не разрешили расположиться в Букингемском дворце во время визита в Великобританию. Король Карл III предложил ему остаться там на ночлег, но его сын отказался, а затем передумал, однако монарх навстречу уже не пошёл.

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Владимир Озеров
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