Причиной смерти участника «Песняров» Мисевича мог стать оторвавшийся тромб

Участник легендарного ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич скончался на 82-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщил портал Onliner со ссылкой на коллегу музыканта Валерия Дайнеко.

«Она рассказала, что вчера вечером Владислав катался на роликах, потом пришёл домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо. Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства», — приводит портал слова Дайнеко.

Музыкант отметил, что Мисевич до последнего дня оставался в отличной физической форме: зимой ходил на лыжах, катался на коньках, а летом — на роликах. В последние годы Мисевич занимался сольным творчеством, у него был запланирован концерт на 25 июля. Прощание с Владиславом Мисевичем состоится в четверг, когда из-за границы прилетит его единственная дочь Каролина.

«Влад был активным, в хорошей форме, и его внезапный уход — для нас шок, конечно. Как коллега он был требовательный к исполнительскому искусству, сохраняя то самое «песняровское качество» в своей работе», — рассказал бывший звукорежиссёр ВИА Сергей Осипов.

Напомним, один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич скончался в возрасте 81 года, сообщил музыкант Александр Терехов. Он стоял у истоков коллектива с 1968 года, играл на саксофоне и флейте, был заслуженным артистом Белорусской ССР, а позже основал «Белорусские песняры» и написал книгу воспоминаний.