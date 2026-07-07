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7 июля, 10:25

Умер Владислав Мисевич — музыкант золотого состава легендарных «Песняров»

Обложка © YouTube / Интервью. Владислав Мисевич, ВИА «Песняры»

Обложка © YouTube / Интервью. Владислав Мисевич, ВИА «Песняры»

Один из основателей и старейших участников ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер в возрасте 81 года. О его скоропостижной смерти сообщил музыкант Александр Терехов. Причина не называется.

Мисевич стоял у истоков коллектива вместе с Владимиром Мулявиным. В 1968 году он вошёл в состав группы «Лявоны», которая позднее получила название «Песняры».

В ансамбле артист играл на саксофоне и флейте, исполнял сольные партии и пел дуэтом с Мулявиным. Позднее он стал одним из бэк-вокалистов коллектива.

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Музыкант выступал в «Песнярах» более двух десятилетий и входил в так называемый золотой состав, получивший всесоюзную известность. В 1979 году Мисевичу присвоили звание заслуженного артиста Белорусской ССР.

В конце 1990-х годов он стал одним из основателей ансамбля «Белорусские песняры», в котором работал до 2021 года. Мисевич также написал книгу воспоминаний «„Песняры“. Я роман с продолженьем пишу…».

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Это не первая утрата в ансамбле — в 2017 году не стало Валентина Бадьярова. Известный белорусский музыкант скончался на 71-м году жизни. А в 2019-м в Минске умер музыкант Аркадий Ивановский. Он был гитаристом «Песняров» до распада коллектива. Life.ru также сообщал о смерти пианиста ансамбля Олега Молчана, а в апреле 2021 года умер прославленный солист «Песняров» Леонид Борткевич.

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Марина Фещенко
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