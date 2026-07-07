Суд разрешил снять электронный браслет с экс-вице-премьера Украины Чернышова

Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил ходатайство прокурора САП по делу экс-вице-премьера Алексея Чернышова — ему разрешили снять электронный браслет. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Виктор Ногачевский принял решение не продлевать для Чернышова обязанность носить устройство, однако оставил в силе ряд других ограничений. Экс-чиновник обязан сообщать об изменении места жительства и работы, являться по вызовам следователя и в суд, воздерживаться от общения с несколькими фигурантами дела, а также сдать загранпаспорт.

Напомним, в ноябре 2025 года Чернышову предъявили подозрение в незаконном обогащении в рамках операции «Мидас». По данным следствия, он получил более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Последнюю сумму — 500 тысяч долларов — передали уже его супруге после того, как он стал фигурантом другого дела НАБУ и САП. Там считают, что Ермак, Миндич и Чернышов организовали возведение резиденций.