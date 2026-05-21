Ермак прибыл в суд на апелляцию после выхода из СИЗО
Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / MAXYM MARUSENKO
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд, где рассматривается апелляция по избранной ему мере пресечения.
Видео © Новини.LIVE
Перед этим суд изменил наказание с содержания под стражей на залог в размере 140 миллионов гривен. Ермак покинул СИЗО после внесения этой суммы. Сегодняшнее заседание должно определить, останется ли экс-чиновник на свободе до основного процесса по делу о коррупции.
Напомним, Андрей Ермак занимал пост главы Офиса президента Украины с февраля 2020-го по ноябрь 2025-го. Затем он стал фигурантом уголовного дела: бывшего чиновника заподозрили в легализации (отмывании) преступно нажитого имущества — речь шла о коррупционных схемах и переводе средств в тень на фоне строительства элитного жилья. Суд отправил его под арест, но с правом выйти на свободу под залог в 140 миллионов гривен. Кроме того, Ермак может получить новое обвинение по другому делу. Его хотят отправить «по кругу бесконечных уголовных производств».
