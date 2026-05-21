21 мая, 10:39

Ермак прибыл в суд на апелляцию после выхода из СИЗО

Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / MAXYM MARUSENKO

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд, где рассматривается апелляция по избранной ему мере пресечения.

Ермак прибыл в ВАКС на апелляцию после выхода из СИЗО. Видео © Новини.LIVE

Перед этим суд изменил наказание с содержания под стражей на залог в размере 140 миллионов гривен. Ермак покинул СИЗО после внесения этой суммы. Сегодняшнее заседание должно определить, останется ли экс-чиновник на свободе до основного процесса по делу о коррупции.

«Хотел общаться с женщиной»: Адвокат нелепо объяснил связи Ермака с Вероникой Фэншуй

Напомним, Андрей Ермак занимал пост главы Офиса президента Украины с февраля 2020-го по ноябрь 2025-го. Затем он стал фигурантом уголовного дела: бывшего чиновника заподозрили в легализации (отмывании) преступно нажитого имущества — речь шла о коррупционных схемах и переводе средств в тень на фоне строительства элитного жилья. Суд отправил его под арест, но с правом выйти на свободу под залог в 140 миллионов гривен. Кроме того, Ермак может получить новое обвинение по другому делу. Его хотят отправить «по кругу бесконечных уголовных производств».

Анастасия Никонорова
