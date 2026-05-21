«Хотел общаться с женщиной»: Адвокат нелепо объяснил связи Ермака с Вероникой Фэншуй
Экс-глава ОП Украины Андрей Ермак не был женат и мог нуждаться в простом человеческом общении с женщиной, когда обращался к своей гадалке Веронике Фэншуй. Об этом заявил его адвокат Игорь Фомин. По словам юриста, ситуация не должна трактоваться однозначно негативно.
«Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал человека, с которым может посоветоваться, что в этом плохого?», — не понимает Фомин.
Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели обыски у Андрея Ермака и вручили ему уведомление о подозрении. В ходе следственных действий была обнародована его переписка с контактным лицом по имени Вероника Фэншуй — гадалкой, которая, как утверждается, давала ему советы по кадровым вопросам, рекомендовала покинуть Украину и обсуждала влияние на руководителей НАБУ и САП. Сам экс-чиновник в ходе судебного заседания от связи с гадалкой отрёкся.
