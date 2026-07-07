Синхронное фигурное катание и фрирайд впервые включили в зимнюю Олимпиаду

Синхронное фигурное катание и фрирайд впервые войдут в программу зимних Олимпийских игр. Новые дисциплины появятся на Играх-2030 года во французских Альпах. Решение о расширении программы приняли в МОК.

При этом из списка соревнований исключили лыжное двоеборье. Эта дисциплина ранее входила в программу зимних Игр с момента их появления в 1924 году. Организаторы продолжают формировать окончательный список дисциплин и условия проведения соревнований. Синхронное фигурное катание уже много лет развивается на международном уровне, а фрирайд считается одним из самых зрелищных направлений зимнего спорта.

Ранее министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов. По его словам, это должно ускорить возвращение наших атлетов на международную арену.