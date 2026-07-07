В Омской области продолжают устранять последствия атаки БПЛА на НПЗ

Последствия атаки украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод устраняют профильные службы. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Виталий Хоценко. По его словам, средства ПВО уничтожили большую часть дронов, которые атаковали регион. Предварительно, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Режим беспилотной опасности в области объявляли в понедельник, 6 июля, — это произошло уже в третий раз с начала года. Губернатор сообщил, что специалисты проанализировали атаку и сейчас занимаются ликвидацией последствий. Хоценко призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не снимать на фото и видео сам удар или возможные разрушения.