Станция Койдула, расположенная на границе с Россией, превратилась для Эстонии в дорогостоящий памятник амбициозным, но провальным проектам. Обслуживание этого объекта-призрака обходится бюджету в 1,8 миллиона евро ежегодно, передаёт ERR.

Построенная в 2011 году за 70 миллионов евро, станция должна была стать крупным транспортным узлом. Железнодорожные пути там протянулись на 25 километров, а территория занимает почти сотню гектаров. Однако к 2017 году стало ясно, что объект работает на минимальной мощности и приносит одни убытки. После прекращения грузовых перевозок в 2022 году ситуация стала критической, и теперь через Койдула курсируют лишь редкие пассажирские поезда.

Эстонская железная дорога арендует здание у госкомпании. Расходы удалось немного снизить после консервации пункта техобслуживания, но на территории остаются вокзал и корпус таможенного и ветеринарного контроля. Госучреждениям приходится тратить около 1,5 миллиона евро на поддержание инфраструктуры и ещё 120 тысяч за обслуживание железнодорожного рентгена.

Несмотря на сведение расходов к минимуму, полностью закрывать объект не планируется из-за пассажирского сообщения. Более того, власти рассматривают возможность нарастить число поездов через Койдула. Очевидно, признать миллионные траты бесполезными в Таллине пока не готовы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Эстония приняла решение не отправлять украинским военным консервы из мяса диких кабанов, отстрелянных из-за африканской чумы свиней. Продукцию передали собственной армии и продовольственному банку. Минсельхоз республики заказал более 514 тысяч банок после идеи председателя конституционной комиссии парламента.