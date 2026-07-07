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Регион
7 июля, 16:17

Япония заявила о запрете любых поставок авиатоплива в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Власти Японии не дадут согласия на экспорт авиационного топлива в Россию — ни напрямую, ни через посредников. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава, его цитирует Reuters. Он сослался на санкционный режим и обязательства Токио перед партнёрами по G7.

По словам министра, отказ от таких поставок входит в согласованные с Западом меры против Москвы. Японская сторона также следит за попытками обхода ограничений. Акадзава отметил, что власти предупреждают представителей промышленности и обмениваются данными с зарубежными партнёрами.

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Татьяна Миссуми
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