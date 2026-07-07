Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейским популистам удобно представлять Россию главной угрозой. По его словам, такой образ помогает политикам сплачивать электорат и переключать внимание с внутренних проблем.

«Нынешнее поколение политиков в Европе — они популисты. И самый простой способ вызвать чувство ненависти у своего электората — это настаивать на том, что [Россия] это главный противник и нужно сплотиться», — пояснил Песков швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Он отметил, что разговоры о якобы российской угрозе позволяют странам Европы наращивать расходы и игнорировать признаки экономического кризиса. По его оценке, происходящее сейчас на Западе напоминает ситуацию 1930-х годов и вызывает обеспокоенность Москвы, так как страны начали усиливать процесс милитаризации.

Песков подчеркнул, что Россию всё чаще выставляют врагом, а риторика о необходимости её ослабления только усиливает тревогу. История нередко повторяется в обновлённом виде, а иногда — как фарс, заключил чиновник.

Ранее Песков заявил, что Москва не понимает, почему европейские страны игнорируют действия киевского режима по героизации нацистов, тем более что перед глазами всегда есть примеры из прошлого.