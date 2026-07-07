Государственное ТВ и радио Венгрии приостановило вещание

Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA по решению нового руководства страны прекратил работу. Причиной стали обвинения в том, что на протяжении многих лет медиа якобы продвигали интересы бывшего премьер-министра Виктора Орбана, сообщили в пресс-службе.

«Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы всё же делали это! <...> Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами!», — говорится в заявлении вещателя.

Также приостановлено вещание новостного телеканала М1 и радиостанции Kossuth. Вскоре они возобновят работу, но в другом формате, заявили в пресс-службе MTVA. Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр охарактеризовал это как «исторический день».

Ранее бывший президент Венгрии Янош Адер раскритиковал политику правительства премьер-министра Петера Мадьяра и заявил, что страна может столкнуться с серьёзным внутренним кризисом. Он заявил, что политические процессы создают опасные прецеденты. Их последствия трудно предсказать. Адер предупредил о риске «холодной гражданской войны». Общественная атмосфера, по его словам, становится всё напряжённее.