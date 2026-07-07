Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Энергодаре, водитель в тяжёлом состоянии
Обложка © Life.ru
В Энергодаре Запорожской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель. Глава города Максим Пухов сообщил, что инцидент произошёл на улице Казацкой, а машина в результате прямого попадания загорелась.
Владельца транспортного средства успели эвакуировать из горящего салона и доставили в приёмное отделение МСЧ-145. По словам Пухова, пострадавший находится в тяжёлом состоянии и госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Курске украинские беспилотники атаковали Центральный и Железнодорожный округа. На проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей и семь квартир, всего затронуты восемь домов, включая четыре частных. Специальные комиссии обследуют территорию, власти окажут помощь с восстановлением жилья и компенсацией за машины.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.