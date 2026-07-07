Шахтёр из Кузбасса улетел в Таиланд на 5 дней и теперь не хочет возвращаться

48-летний шахтёр из Кузбасса улетел в Таиланд на пятидневный отпуск в конце июня, но до сих пор не вернулся домой. Мужчина отправился в Паттайю и в день вылета не сел на рейс.

Когда родные начали его искать, он заявил, что «его дом – это Таиланд». Однако уже на следующий день попросил семью купить билет обратно, утверждая, что забаррикадировался в номере, опасаясь полиции, и настаивал на прямом рейсе бизнес-классом за 173 тысячи рублей. Узнав цену, он отказался.

После этого у россиянина начались проблемы: его доставляли в полицию из-за неоплаченного счёта в ресторане, а также похитили документы и деньги. В последний раз семья общалась с ним 2 июля — мать перевела прохожим немного денег, чтобы он мог остановиться в гостинице. Россиянин должен был обратиться в консульство, но не сделал этого. Его местонахождение в настоящее время неизвестно. Об этом сообщает Baza.

Ранее жена 26-летнего программиста из России Анастасия рассказала, что её муж Максим улетел в Таиланд, чтобы обдумать семейные отношения, но перестал выходить на связь после тревожного сообщения, в котором он просил забрать деньги у коллеги для оплаты жилья и перевести средства матери на транспортировку тела. Она полагает, что в чужой стране он ощутил одиночество.