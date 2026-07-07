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7 июля, 18:10

Песков выразил надежду на появление в Европе политиков, способных к диалогу с РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Новое поколение европейских политиков, с которыми станет возможен содержательный диалог, появится лишь после завершения нынешней жёсткой конфронтации. Такой прогноз в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на смену действующим лидерам придут более мудрые в политическом плане люди. Именно тогда откроется путь к началу полноценного разговора о будущем континента. Песков подчеркнул, что без этого создать новую архитектуру безопасности в Европе попросту невозможно. Он также отметил, что никакого украинского урегулирования не может быть без выстраивания этой новой системы.

Песков: Россия слишком велика, чтобы Европа могла её не замечать
Песков: Россия слишком велика, чтобы Европа могла её не замечать

По словам Дмитрия Пескова, одной из причин русофобии европейских политиков является исторический реваншизм. Он пояснил, что некоторые силы в Европе пытаются отыграться за прошлое, и это играет свою роль в формировании образа «российской угрозы».

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Юрий Лысенко
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