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Регион
7 июля, 18:01

Песков: Россия слишком велика, чтобы Европа могла её не замечать

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия слишком велика, чтобы европейцы могли закрыть на неё глаза и просто не замечать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Россия слишком велика, чтобы быть невидимой для Европы. И Европа предпочитает уделять России слишком пристальное внимание», — отметил представитель Кремля.

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Также Дмитрий Песков отметил, что одной из причин русофобии европейских политиков является исторический ресентимент. По его словам, некоторые силы в Европе пытаются взять реванш, и это играет свою роль в формировании образа «российской угрозы». Пресс-секретарь российского лидера назвал европейских руководителей популистами, которые сплачивают избирателей с помощью культивируемой русофобии.

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Юрий Лысенко
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