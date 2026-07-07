Россия слишком велика, чтобы европейцы могли закрыть на неё глаза и просто не замечать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Россия слишком велика, чтобы быть невидимой для Европы. И Европа предпочитает уделять России слишком пристальное внимание», — отметил представитель Кремля.