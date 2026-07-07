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7 июля, 18:22

Песков заявил, что «скрытых контактов» Кремля с Макроном и Мерцем не было

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak / EUS-Nachrichten

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak / EUS-Nachrichten

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о непубличных контактах Кремля с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли какие-то контакты с Мерцем и Макроном «за сценой».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон так и не позвонил Владимиру Путину, несмотря на многократные обещания, и Москва продолжает ждать этого звонка, оставаясь открытой к диалогу.

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Анастасия Никонорова
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