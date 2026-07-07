Песков заявил, что «скрытых контактов» Кремля с Макроном и Мерцем не было
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak / EUS-Nachrichten
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о непубличных контактах Кремля с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли какие-то контакты с Мерцем и Макроном «за сценой».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон так и не позвонил Владимиру Путину, несмотря на многократные обещания, и Москва продолжает ждать этого звонка, оставаясь открытой к диалогу.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.