Песков заявил, что «скрытых контактов» Кремля с Макроном и Мерцем не было

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о непубличных контактах Кремля с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли какие-то контакты с Мерцем и Макроном «за сценой».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон так и не позвонил Владимиру Путину, несмотря на многократные обещания, и Москва продолжает ждать этого звонка, оставаясь открытой к диалогу.