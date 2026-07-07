В России сократилось производство пива и водки

Производство пива и водки в России сократилось в первом полугодии 2026 года. Заводы выпустили 30,1 млн дал водки, что на 4% уступает показателям годичной давности. Пивовары сварили 385,1 млн дал пенного напитка. Этот объём упал на 2,3%.

По данным Росалкогольтабакконтроля, предприятия также снизили выпуск пивных напитков на 4,4% до 58 млн декалитров (дал). Общий показатель продуктов брожения уменьшился на 2,4% и составил 450,5 млн дал. Производители слабоалкогольной продукции остановились на отметке 458,5 тыс. дал, потеряв 36,8%.

Сегмент сидра и медовухи продемонстрировал рост. Выпуск сидра увеличился на 11,4%, а медовухи — на 7,2%. Виноделы также нарастили производство креплёных вин на 5,8%.

Крепкий алкоголь крепостью выше 9 градусов показал общее снижение на 2,2% до 45,8 млн дал. Коньячные заводы изготовили 3,2 млн дал коньяка. Этот показатель упал на 6,6%. Зато фабрики ликеро-водочных изделий добавили 9,9% и выпустили 8,85 млн дал.

Винная отрасль также столкнулась со спадом. Винодельни произвели 15,4 млн дал виноградного вина. Этот результат оказался на 12,6% ниже прошлогоднего. Выпуск игристых вин упал на 14,1% до 6,2 млн дал. Ликерные вина показали снижение на 31,6% до 441,1 тыс. дал. Объёмы виноградосодержащих напитков сократились сразу на 47,1%.

Суммарное производство алкогольной продукции без пива и сидра составило 68,85 млн дал. Этот результат оказался на 6,8% ниже уровня прошлого года. Общий объём всего алкоголя в стране достиг 519,3 млн дал. Этот показатель снизился на 3,1%.

Исследователи ранее подготовили рейтинг российских регионов по объёмам потребления спиртного. Лидерами списка стали Ненецкий автономный округ, Чукотка и Еврейская автономная область. Местные жители отдают предпочтение крепким напиткам. На такую продукцию там приходится от 75 до 85 процентов всего выпитого алкоголя. Наименьшие объёмы употребляют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. В этих республиках на одного человека приходится не более двух литров чистого спирта в год.