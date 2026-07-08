Взрывы в Дамаске у отеля Макрона связали с возможной провокацией ГУР Украины

Теракт в Дамаске, произошедший рядом с местом пребывания президента Франции Эмманюэля Макрона, мог быть организован украинской военной разведкой. Такую версию озвучили российские силовые структуры, передаёт ТАСС.

По данным собеседника агентства, целью такой провокации могло быть создание ситуации, при которой представители ГУР заранее предупредили бы французского лидера об угрозе и попытались представить это как спасение его жизни. При этом во французских спецслужбах, как утверждается, самостоятельно получили информацию о готовящемся нападении.

«По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки. По замыслу Буданова*, Макрона о взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и «спасти ему жизнь», — заявил источник.

До этого арабские СМИ сообщили о двух взрывах в одном из районов Дамаска неподалёку от здания Министерства туризма Сирии и отеля, где остановился президент Франции во время визита в страну.

Ранее МВД Сирии заявило об отсутствии угрозы для Макрона после взрывов в Дамаске. По данным ведомства, взрывные устройства сработали за пределами зоны безопасности вокруг гостиницы, где находился французский президент. Силовики начали расследование обстоятельств атаки.

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