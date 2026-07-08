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Регион
7 июля, 22:07

Reuters: США пригрозили Ирану последствиями из-за атак на суда в Ормузе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGP

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGP

Соединённые Штаты предупредили Иран о серьёзных последствиях из-за атак на суда в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации. В Вашингтоне действия Тегерана назвали совершенно неприемлемыми.

Американские власти связали отзыв лицензии на нефтяные операции с Ираном с предполагаемыми ударами по судам. Эта лицензия ослабляла санкции против нефтяного сектора исламской республики до 21 августа. Представитель администрации уточнил, что переговоры с Тегераном продолжаются, и стороны работают над выработкой окончательных договорённостей.

По данным источников, Иран нанёс удары как минимум по трём коммерческим судам в Ормузском проливе.

CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе
CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе

Ранее Минфин США объявил об отзыве лицензии на нефтяные операции с Ираном с 7 июля. С этой даты новые сделки не заключаются, а завершить ранее одобренные контракты компании обязаны до 17 июля. На этом фоне цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в сентябре поднялась выше 75 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.

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Лия Мурадьян
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