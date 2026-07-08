Reuters: США пригрозили Ирану последствиями из-за атак на суда в Ормузе

Соединённые Штаты предупредили Иран о серьёзных последствиях из-за атак на суда в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации. В Вашингтоне действия Тегерана назвали совершенно неприемлемыми.

Американские власти связали отзыв лицензии на нефтяные операции с Ираном с предполагаемыми ударами по судам. Эта лицензия ослабляла санкции против нефтяного сектора исламской республики до 21 августа. Представитель администрации уточнил, что переговоры с Тегераном продолжаются, и стороны работают над выработкой окончательных договорённостей.

По данным источников, Иран нанёс удары как минимум по трём коммерческим судам в Ормузском проливе.

Ранее Минфин США объявил об отзыве лицензии на нефтяные операции с Ираном с 7 июля. С этой даты новые сделки не заключаются, а завершить ранее одобренные контракты компании обязаны до 17 июля. На этом фоне цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в сентябре поднялась выше 75 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.