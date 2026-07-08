Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3685

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3685 человек. Власти страны продолжают подсчёт последствий стихийного бедствия, которое стало одним из самых серьёзных за последние годы.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что травмы получили более 16,7 тыс. человек, а почти 18 тысяч жителей лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 объектов получили серьёзные повреждения, а спасатели смогли вызволить из зоны бедствия более 6,4 тыс. человек.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. За короткий промежуток времени были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, эпицентры которых находились примерно в 10 километрах друг от друга.

Сейчас в пострадавших районах продолжаются восстановительные работы и помощь населению. Власти сообщили, что пострадавшим семьям уже передали тысячи тонн продуктов и организовали медицинскую поддержку.

Ранее Life.ru писал, что учёные нашли причину неожиданных мощных землетрясений. Исследователи изучили данные о землетрясениях по всему миру за период с 1976 по 2024 год и обратили внимание на особый показатель, связанный с вероятностью сильных толчков. Оказалось, что некоторые пологие зоны погружения тектонических плит способны накапливать значительную энергию и становиться источниками крупных катастроф.