Вулкан Шивелуч выбросил новый столб пепла на высоту 7 километров

Вулкан Шивелуч выбросил мощный столб пепла. Шлейф поднялся на 7000 метров над уровнем моря. Камеры Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН зафиксировали этот процесс. Ученые сообщили о случившемся в официальном канале.

«Восьмого июля 2026 года в 07.47 (7 июля 22.47 мск) на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 м над уровнем моря», — отметили специалисты.

На Шивелуче продолжается эксплозивно-экструзивное извержение. Вулкан демонстрирует мощную газово-паровую активность. В северной части лавового купола растёт новый блок лавы. Вулкану присвоен оранжевый код угрозы для авиации.

Ранее пепловое облако, образовавшееся после серии выбросов на вулкане Шивелуч, накрыло район аэропорта Елизово и Петропавловска-Камчатского. Размеры облака составляли около 222 на 45 километров. Оно сформировалось в результате последних выбросов пепла, начавшихся вечером 5 июля. Тогда столб пепла поднимался на высоту до 12 километров над уровнем моря.