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7 июля, 23:45

Элитная бригада ВСУ «Холодный Яр» обвинила командование в пытках солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Солдат элитной 93-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» передал фотографии пыток личного состава. Эту информацию раскрыли в российских силовых структурах.

Один из военнослужащих подразделения «Алькатрас» сейчас находится в Черниговской области. Его бригаду вывели туда для восстановления боеспособности. Боец передал для публикации снимки, которые подтверждают факты издевательств и пыток над сослуживцами.

«На двух снимках — трое раздетых до пояса мужчин роют окопы с лопатами в руках, у каждого на спине — огромные гематомы от ударов, вероятно, палкой», пишет РИА «Новости».

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Ранее главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский впервые открыто прокомментировал издевательства в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Руководитель армии назвал пытки новобранцев позором для ВСУ. Сырский добавил, что расследование инцидентов стартовало ещё до публикации материалов в прессе.

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Лия Мурадьян
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