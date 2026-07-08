Зоопсихолог рассказала, как унять ревность питомца к новому члену семьи

Ревность у животных — совершенно естественная реакция на изменение привычного уклада жизни. Питомец на протяжении месяцев или лет был единственным получателем внимания, ласки и времени хозяина. А появление нового члена семьи, будь то младенец, партнёр или другое животное, неизбежно перестраивает эту систему. Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol Светлана Капустина рассказала Life.ru, как превратить ревность питомца к новому члену семьи в спокойное соседство.

Собаки и кошки прекрасно считывают, на кого теперь уходит больше внимания, и реагируют на это из-за тревоги. Меняются распорядок дня, интонации в доме и поведение самого хозяина, который теперь чаще отвлекается. Для любимца это сигнал нестабильности, а любая нестабильность может восприниматься как потенциальная угроза.

По словам эксперта, проявляться ревность может по-разному. Одни питомцы становятся навязчивыми и буквально ходят по пятам. Другие, наоборот, замыкаются и избегают контакта. Некоторые начинают метить территорию, портить вещи или демонстративно нарушать привычные правила поведения. Это не осознанная месть, а способ привлечь внимание или справиться с внутренним напряжением.

Главная ошибка, которую совершают владельцы, — резкое сокращение контакта с питомцем после появления нового члена семьи. Это только подтверждает худшие опасения животного. Правильная стратегия — постепенное и осознанное включение питомца в жизнь семьи, а не изоляция от неё. Необходимо сохранить хотя бы часть прежних ритуалов: те же прогулки, привычное время для совместных игр.

Знакомство должно происходить дозированно и без давления. Животному нужно дать возможность адаптироваться в комфортном для него темпе, а не заставлять его немедленно принять нового человека или зверя как своего. Для формирования положительной ассоциации можно использовать лакомства и новые игрушки, но здесь важно не путать подкуп с закреплением нужного поведения.

Если давать угощение исключительно в момент истерики или демонстративного плохого поведения, питомец быстро усвоит связь: чем хуже он себя ведёт, тем больше внимания получает. А вот если лакомство или игра появляются в те моменты, когда питомец спокойно находится рядом с новым членом семьи или проявляет к нему нейтральный интерес, это действительно помогает. Разница тонкая, но принципиальная: поощряется не сам факт присутствия, а спокойное поведение. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда Triol

Если в доме появился второй питомец, форсировать дружбу не стоит. Но и разделение животных по разным комнатам только затягивает процесс привыкания и мешает сформировать нормальную связь. Прибегать к нему стоит лишь в случае выраженной агрессии, когда безопасность одного из питомцев действительно под угрозой. В остальных случаях эффективнее сводить питомцев через совместные действия — кормление, игру, тренировки.

Именно общий позитивный опыт, а не физическая дистанция, помогает животным привыкнуть друг к другу. Тот же принцип работает и с ребёнком: если давать питомцу лакомства в его присутствии, ревность отступает гораздо быстрее, чем при попытках оградить животное от контакта. Дружба, если ей суждено случиться, выстроится сама, но на это нужно время — иногда недели, а иногда месяцы.

Ревность отступает не тогда, когда питомца изолируют или, наоборот, задаривают компенсирующим вниманием, а тогда, когда он чувствует, что его место в семье никуда не делось. Новый член семьи не должен восприниматься как замена. И если хозяин умеет транслировать это спокойствие и стабильность через совместные действия, животное довольно быстро находит для себя безопасную роль в изменившемся доме.

Ранее Life.ru писал, как отучить питомцев раскапывать огород. Сначала нужно понять причину такого поведения: животное может искать прохладу, скучать или просто привлекать внимание. Помочь могут удобное место отдыха в тени, дополнительные прогулки и игры. Также питомца можно мягко отучать от грядок с помощью безопасных отпугивающих запахов — например, цитрусовых.