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8 июля, 00:56

В Ленобласти обнаружили тело с признаками разложения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / onur ozgen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / onur ozgen

В Сертолово Ленинградской области обнаружили тело человека в труднодоступной зоне. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба. Правоохранители устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства произошедшего.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 7 июля. Место оказалось сложным для доступа, поэтому к операции привлекли сотрудников поисково-спасательной службы из Агалатово.

Спасатели провели работы по извлечению тела и передали его представителям следственных органов. По предварительным данным, на теле обнаружены сильные повреждения, а также признаки длительного воздействия окружающей среды.

Сейчас специалисты устанавливают, как человек оказался в этой зоне и что стало причиной смерти. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в рамках проверки.

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Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел двух несовершеннолетних девушек в Рязани. Тела школьниц нашли вечером 7 июля возле жилого дома в Московском районе города. Следователи начали проверку и рассматривают обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

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Юния Ларсон
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