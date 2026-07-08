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8 июля, 01:49

Шеф Пентагона планирует посетить Израиль в среду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава американского военного ведомства Пит Хегсет готовится к своему первому визиту в Израиль. Поездка состоится на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и после сообщений об ударах США по Ирану.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Хегсет проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны страны Исраэлем Кацем.

Одной из тем встречи может стать возможная продажа Турции американских истребителей F-35. По данным телеканала, глава Пентагона намерен попытаться развеять опасения израильской стороны по этому вопросу.

Сейчас Хегсет находится в Турции вместе с президентом США Дональдом Трампом, который принимает участие в саммите НАТО. Пока неизвестно, изменит ли недавняя операция США против Ирана планы главы Пентагона. Сам Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность возвращения Турции к программе поставок F-35. По словам американского лидера, это может укрепить отношения между двумя странами.

CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе
CENTCOM объявило о начале ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе

Ранее Иран заявил о нарушении договорённостей с США после серии американских ударов по территории страны. В Тегеране считают, что действия Вашингтона противоречат пунктам меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

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Юния Ларсон
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