Турист нашёл фотоаппарат, потерянный 13 лет назад в Кузбассе, и вернул хозяину

Путешественник нашёл в горах Кузнецкого Алатау старый фотоаппарат. Камера провела в горных условиях 13 лет. Карта памяти полностью сохранила записанную информацию. На флешке остались кадры, которые удалось востановить.

Фотоаппарат нашли в горах через 13 лет. Видео © Telegram / Mash

Журналист Антон Миронов нашёл технику при подъёме с Нижней Тайжесу на перевал Озёрный. Сотрудник приюта с Дьяконовского стана открыл карту памяти. Снимки были датированы 2013 годом. Кадры запечатлели группу подростков в маршруте от посёлка Лужба до точки потери камеры.

Хозяином техники оказался тренер по карате, пишет Telegram-канал Mash. В детстве он отправился в горы с друзьями и потерял рюкзак с камерой. Владелец считал изображения полностью утраченными. Спустя годы фотографии вернулись к мужчине.

Ранее спасатели МЧС России отыскали группу туристов на реке Армань в Магаданской области. Вертолёт Ми-8 поднялся в воздух и провёл поисковый облёт территории. Экипаж заметил людей в тридцати километрах от конечной точки маршрута. Путешественники не пострадали и чувствуют себя хорошо.