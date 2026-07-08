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8 июля, 02:18

Турист нашёл фотоаппарат, потерянный 13 лет назад в Кузбассе, и вернул хозяину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan

Путешественник нашёл в горах Кузнецкого Алатау старый фотоаппарат. Камера провела в горных условиях 13 лет. Карта памяти полностью сохранила записанную информацию. На флешке остались кадры, которые удалось востановить.

Фотоаппарат нашли в горах через 13 лет. Видео © Telegram / Mash

Журналист Антон Миронов нашёл технику при подъёме с Нижней Тайжесу на перевал Озёрный. Сотрудник приюта с Дьяконовского стана открыл карту памяти. Снимки были датированы 2013 годом. Кадры запечатлели группу подростков в маршруте от посёлка Лужба до точки потери камеры.

Хозяином техники оказался тренер по карате, пишет Telegram-канал Mash. В детстве он отправился в горы с друзьями и потерял рюкзак с камерой. Владелец считал изображения полностью утраченными. Спустя годы фотографии вернулись к мужчине.

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Лия Мурадьян
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