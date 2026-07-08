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Регион
8 июля, 02:33

США заявили об ударах по более чем 60 катерам КСИР в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Американские военные нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

По данным американской стороны, операция была направлена не только против морских целей, но и против объектов военной инфраструктуры Ирана. В список целей, как утверждает СЕНТКОМ, вошли системы ПВО, командные пункты, береговые радары и противокорабельные ракетные комплексы.

«Силы США нанесли удары по иранским системам ПВО, командным пунктам, береговым радарам, противокорабельным ракетным системам и более чем 60 катерам КСИР в проливе и рядом с ним, чтобы ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное коммерческое судоходство», – говорится в заявлении командования.

В Вашингтоне заявили, что действия стали ответом на угрозы для торгового судоходства в одном из ключевых мировых транспортных маршрутов.

Axios раскрыл цели американских ударов по объектам в Иране
Axios раскрыл цели американских ударов по объектам в Иране

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума после ударов по территории страны. В МИД исламской республики заявили, что американская операция противоречит пунктам соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В ведомстве подчеркнули, что действия США стали серьёзным нарушением достигнутых договорённостей.

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Юния Ларсон
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