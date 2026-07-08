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8 июля, 04:01

Водитель погиб под опрокинувшимся трактором в Тверской области

Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Тракторист погиб на рабочем месте в Тверской области. Следователи и прокуроры Кувшиновского округа выясняют все обстоятельства трагедии. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, на одном из предприятий округа перевернулся трактор. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Правоохранители уже начали доследственную проверку. Специалисты изучают все детали происшествия и примут итоговое процессуальное решение.

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Лия Мурадьян
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