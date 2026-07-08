Российские войска парализовали маршруты ВСУ под Херсоном

Российские военные взяли под контроль основные дороги, которыми пользуются ВСУ на правом берегу Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу», – сказал он.

По словам губернатора, техника противника не может проехать, например, по трассе Херсон — Николаев. Огневой контроль — это когда движение полностью парализовано, а дорога становится смертельной для врага.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по портам, энергообъектам и логистическим центрам ВСУ. Работали авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия — всего по 144 районам. В их числе — места дислокации украинских подразделений и базы иностранных наёмников.