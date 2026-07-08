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8 июля, 05:16

Boeing 737 пропал с радаров над Аравийским морем после доклада командира о ЧП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Грузовой самолёт пакистанской авиакомпании K2 Airways перестал отображаться на радарах во время полёта над Аравийским морем. Об этом сообщает газета Dawn.

По данным издания, Boeing 737-400 выполнял рейс из Шарджи в Карачи и исчез примерно в 300 километрах западнее Карачи. На борту воздушного судна находились пять членов экипажа. Перед потерей связи командир экипажа сообщил, что у них есть проблемы с навигационной системой и обратился за помощью к диспетчерам. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Аргентине 22-летняя студентка лётной школы смогла посадить самолёт после того, как во время тренировочного полёта из кабины выпал её инструктор. Девушка самостоятельно управляла Cessna C-150 и совершила посадку в аэропорту Коронель Ольмедо.

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Владимир Озеров
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