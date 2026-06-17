Разбившийся B-52 испытывал новый радар во время первого полёта
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Стратегический бомбардировщик B-52, разбившийся в Калифорнии, участвовал в испытаниях нового радара с активной фазированной антенной решёткой. Об этом сообщает TWZ.
По данным издания, самолёт выполнял первый взлёт в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования.
«Это был бомбардировщик B-52, выполнявший первый взлёт в рамках программы модернизации радиолокационной станции», — заявил полковник ВВС США Джеймс Хейс.
Компания Boeing подтвердила, что на борту находились двое её сотрудников. Всего в самолёте, согласно приведённым данным, было восемь человек.
Причины крушения пока не раскрываются. Также неизвестно, связано ли произошедшее непосредственно с испытаниями нового оборудования.
B-52 остаётся одним из основных стратегических бомбардировщиков ВВС США. По данным TWZ, на вооружении американской авиации до катастрофы находилось 75 таких самолётов.
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