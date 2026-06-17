Разбившийся B-52 испытывал новый радар во время первого полёта

Стратегический бомбардировщик B-52, разбившийся в Калифорнии, участвовал в испытаниях нового радара с активной фазированной антенной решёткой. Об этом сообщает TWZ.

По данным издания, самолёт выполнял первый взлёт в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования.

«Это был бомбардировщик B-52, выполнявший первый взлёт в рамках программы модернизации радиолокационной станции», — заявил полковник ВВС США Джеймс Хейс.

Компания Boeing подтвердила, что на борту находились двое её сотрудников. Всего в самолёте, согласно приведённым данным, было восемь человек.

Причины крушения пока не раскрываются. Также неизвестно, связано ли произошедшее непосредственно с испытаниями нового оборудования.

B-52 остаётся одним из основных стратегических бомбардировщиков ВВС США. По данным TWZ, на вооружении американской авиации до катастрофы находилось 75 таких самолётов.