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Регион
17 июня, 07:53

Разбившийся B-52 испытывал новый радар во время первого полёта

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Стратегический бомбардировщик B-52, разбившийся в Калифорнии, участвовал в испытаниях нового радара с активной фазированной антенной решёткой. Об этом сообщает TWZ.

По данным издания, самолёт выполнял первый взлёт в рамках программы модернизации радиолокационного оборудования.

«Это был бомбардировщик B-52, выполнявший первый взлёт в рамках программы модернизации радиолокационной станции», — заявил полковник ВВС США Джеймс Хейс.

Компания Boeing подтвердила, что на борту находились двое её сотрудников. Всего в самолёте, согласно приведённым данным, было восемь человек.

Катастрофа произошла 15 июня в Калифорнии. Все находившиеся на борту погибли.

Восемь человек погибли в результате крушения B-52 в Калифорнии
Восемь человек погибли в результате крушения B-52 в Калифорнии

Причины крушения пока не раскрываются. Также неизвестно, связано ли произошедшее непосредственно с испытаниями нового оборудования.

B-52 остаётся одним из основных стратегических бомбардировщиков ВВС США. По данным TWZ, на вооружении американской авиации до катастрофы находилось 75 таких самолётов.

Среди находившихся на борту разбившегося B-52 были госслужащие и подрядчики
Среди находившихся на борту разбившегося B-52 были госслужащие и подрядчики

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Марина Фещенко
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