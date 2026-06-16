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15 июня, 22:43

Восемь человек погибли в результате крушения B-52 в Калифорнии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

В результате крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в Соединённых Штатах, предположительно, погибли восемь человек. Такой информацией поделилась телекомпания CNN, ссылаясь на авиабазу Эдвардс в штате Калифорния.

Данных о причинах крушения не приводится.

«Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно», — говорится в заявлении американской авиабазы Эдвард.

Ранее стало известно, что самолёт разбился после взлёта. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

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Авиабаза Эдвардс в американском штате Калифорния приостановила работу после крушения стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Согласно администрации, объект останется закрытым как минимум девять часов, а все прибывающие воздушные суда перенаправляются на запасные площадки.

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Виталий Приходько
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