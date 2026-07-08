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Регион
8 июля, 05:53

ВСУ запускают дроны-пустышки из канализационных труб для «‎разрядки» ПВО России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ запускают по российским позициям дроны-пустышки, сделанные из канализационных труб с моторчиком. Их цель — заставить ПВО тратить дорогие ракеты на ложные цели, рассказал начальник расчёта зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки войск «Север» с позывным Тайга.

«Бывает, запускают в нас пустышки. Каждое дежурство бывают обманки летят, пустышки какие-нибудь, сделанные просто из канализационных труб с винтом», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Такие обманки можно отличить по необычному полёту. Если есть сомнения, на разведку вылетают FPV-дроны, чтобы проверить, и потом сбивают «пустышку». Но лучше, когда рядом есть расчёты FPV — они могут уничтожать такие цели, не тратя дорогие ракеты ПВО. Это помогает сохранять боекомплект для настоящих угроз.

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Ранее дроны «Герань-4» ударили по двум украинским локомотивам под Павлоградом и Синельниково в Днепропетровской области. Эти узлы важны для железной дороги, которая связывает Донбасс, Запорожье и центр Украины. Через них идёт переброска техники, боеприпасов, топлива и других грузов для армии.

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Наталья Афонина
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