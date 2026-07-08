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Регион
8 июля, 05:51

Волонтёр из Бельгии прислал офицерам ВСУ ноутбуки с вредоносным ПО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

В Харькове задержали военнослужащих ВСУ, которых заподозрили в передаче офицерам ноутбуков с вредоносными программами. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

Речь идёт о военнослужащих 159-го командно-разведывательного пункта 10-го армейского корпуса ВСУ. Технику, как утверждается, они получили от украинского волонтёра, который постоянно проживает в Бельгии.

«В Харькове контрразведкой СБУ задержаны украинские националисты из состава 159-го командно-разведывательного пункта 10-го АК, передавшие офицерам ноутбуки с вредоносным программным обеспечением», — сказано в публикации.

В ходе разбирательства, по данным источника, были изучены обстоятельства передачи офисной техники и происхождение устройств. Другие детали дела пока не раскрываются.

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Ранее СБУ заявила о задержании сотрудника одной из академий Минобороны Украины, которого подозревают в работе на российскую разведку. По версии ведомства, доцент из Одессы якобы передавал данные о разработках БПЛА и влиял на оценки военных проектов. Ему предъявили обвинение в госизмене и отправили под арест.

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Владимир Озеров
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