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Регион
8 июля, 06:13

ПВО отразила атаку двух беспилотников ВСУ в Ульяновской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Русских.

По его словам, места падения обломков зафиксировали в Новоспасском и Чердаклинском районах. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов также не выявлено. Сейчас на местах работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — добавил губернатор.

На газодобывающем объекте «Нафтогаза» под Харьковом 6 июля вспыхнул пожар
На газодобывающем объекте «Нафтогаза» под Харьковом 6 июля вспыхнул пожар

Ранее в Воронежской области силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников. Дроны уничтожили в нескольких районах и городских округах региона. Пострадавших нет, однако на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.

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Владимир Озеров
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