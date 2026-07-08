ПВО отразила атаку двух беспилотников ВСУ в Ульяновской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Русских.

По его словам, места падения обломков зафиксировали в Новоспасском и Чердаклинском районах. В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов также не выявлено. Сейчас на местах работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — добавил губернатор.

Ранее в Воронежской области силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников. Дроны уничтожили в нескольких районах и городских округах региона. Пострадавших нет, однако на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.