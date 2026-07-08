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Регион
8 июля, 06:20

Российские штурмовики заметили женщину-снайпера среди отступающих солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Командир штурмового взвода группировки «Центр» Дмитрий Макаревич рассказал, что его бойцы видели, как трое украинских военных, включая женщину, отступали в лесополосе. Они покидали опорный пункт и прятались от дрона.

«Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона», — сказал офицер РИА «Новости».

По словам офицера, женщине было около 30–40 лет. По экипировке он определил, что она не медик и не оператор дрона — скорее всего, стрелок или снайпер. Дальнейшая судьба этой группы неизвестна, но в том районе активно работали российские расчёты БПЛА.

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Ранее сообщалось, что ВСУ запускают по российским позициям дроны-пустышки. Их делают из канализационных труб с мотором, чтобы обмануть ПВО и заставить тратить дорогие ракеты. Такую подделку можно узнать по необычному полёту. Если сомневаются, на разведку отправляют FPV-дрон — он проверяет и сбивает цель. Но лучше всего, когда рядом есть расчёты FPV, которые могут уничтожать пустышки без дорогих ракет.

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Наталья Афонина
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