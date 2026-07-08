Популярный российский исполнитель Стас Михайлов уверен, что настоящие хиты рождаются сразу — вместе с мелодией и словами. Артист признался, что обычно садится писать песню, когда в голове уже появляется готовая музыкальная идея.

Стас Михайлов раскрыл секрет написания своих песен. Видео © Пятый канал

При этом музыкант отметил, что заранее предсказать судьбу композиции невозможно. Даже опытный артист не может точно знать, станет ли новая песня хитом и найдёт ли она отклик у слушателей.

«Артист, который вам скажет, что: «я сто процентов напишу хит», он слукавит, потому что невозможно, это такое таинство, которое происходит, а потом люди либо воспринимают это, или не воспринимают», — подчеркнул певец в интервью Пятому каналу.

Ранее Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения. К примеру, перед концертами певец старается вовсе отказываться от пищи. Однако ему трудно исключить из рациона сладкое.