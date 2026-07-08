Россиянам объяснили, как не потерять пенсионный стаж из-за работы в 1990-е годы

Россияне чаще всего сталкиваются с потерей пенсионного стажа за периоды работы в 1990-е и начале 2000-х. Вице-президент НАПФ Алексей Денисов в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что проблемы связаны с ошибками в кадровом учёте, утратой архивов, ликвидацией предприятий, а также с «серыми» зарплатами, когда работодатель не платил взносы.

Проверить свой стаж можно через выписку с лицевого счёта в Социальном фонде — на «Госуслугах», сайте СФР или при личном обращении. Если найдены пропущенные периоды, их подтверждают трудовой книжкой, договорами и другими документами. Фонд помогает отправлять запросы в архивы и бывшим работодателям.

Чем раньше проверите права, тем легче будет восстановить стаж. И помните: меньше стажа и баллов — меньше пенсия.

Ранее Life.ru сообщал, что с 7 июля в России упростили оформление пенсий. По словам специалиста, новые правила распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой пенсии.