Учёные Гарварда выяснили, почему таксисты реже болеют Альцгеймером

Учёные Гарвардского университета обнаружили возможную связь между профессией человека и риском развития болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у таксистов и водителей скорой помощи заболевание встречается реже, чем у представителей многих других сфер. Результаты опубликованы в British Medical Journal.

Специалисты изучили причины смерти миллионов американцев и проанализировали данные сотен научных работ, сравнив около 400 профессий. Наиболее заметный защитный эффект обнаружили у тех, кому ежедневно приходится ориентироваться в сложной городской среде.

По мнению исследователей, причина может быть связана с постоянной нагрузкой на участки мозга, отвечающие за память и пространственное мышление. Водители такси и скорой помощи регулярно запоминают маршруты, анализируют обстановку и прокладывают путь в меняющихся условиях, что может служить своеобразной тренировкой для мозга. При этом похожего эффекта не выявили у водителей автобусов, поскольку их маршруты обычно заранее определены и не требуют постоянного построения новых пространственных схем.

Учёные подчёркивают, что пока речь идёт лишь о статистической связи, а не о доказанной причине и следствии. Однако результаты указывают на важность регулярной интеллектуальной активности для поддержания здоровья мозга. Профессор Хьюго Спирс отметил, что нарушения пространственной ориентации могут появляться ещё до заметных проблем с памятью и быть одним из ранних признаков нейродегенеративных изменений.

Ранее учёные заявили, что изучение иностранных языков замедляет процесс старения мозга на срок до 13 лет. Исследование показало, что у людей владеющих двумя и более языками, мозг выглядел значительно моложе.