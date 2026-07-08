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Регион
8 июля, 07:34

В Севастополе отбили четыре серии воздушных атак ВСУ, уничтожено 27 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Силы ПВО, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили четыре атаки беспилотников на Севастополь за минувшую ночь и утро. Всего было уничтожено 27 БПЛА, информирует губернатор города Михаил Развожаев.

«Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили за минувшую ночь и утро четыре атаки ВСУ. Сбито 27 БПЛА», — написал глава региона.

По предварительным данным, в результате отражения атаки обошлось без пострадавших среди жителей. Специалисты продолжают контролировать обстановку в городе. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.

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А ранее российские расчёты уничтожили тяжёлые беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые, по данным Минобороны РФ, направлялись вглубь территории нашей страны. Для перехвата целей использовались FPV-дроны специального назначения из состава центра «Рубикон».

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Андрей Бражников
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